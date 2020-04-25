Лавров утверждает: гранду европейского футбола не разрешили принять помощь от России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что одному ведущему европейскому клубу запретили принять помощь российского фонда в борьбе с коронавирусом.

— Есть ряд стран Евросоюза, в том числе НАТО, которые были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за помощью, в которой у нас есть преимущества, — сказал Лавров в эфире передачи Первого канала «Большая игра». — Им просто не разрешают «старшие товарищи».

Один случай — я не поверил в то, что это могло случиться, но я видел сам оригиналы документов, о которых идет речь. Один великий футбольный клуб Европы, гранд европейского и мирового футбола обратился к своим знакомым в России, к одному фонду, попросив рассмотреть возможность выделения каких-то элементарных вещей, возможно даже за деньги.

И когда этот футбольный клуб получил позитивный ответ из нашего фонда из Москвы, он неожиданно прислал еще одно письмо в эту неправительственную структуру, где прямо сказал: «Я извиняюсь, но по самого непонятного рода причинам такая сделка не получается, нам не разрешили это сделать».