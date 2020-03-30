Кудрявцева рассказала о вечеринке, на которой присутствовал зараженнный коронавирусом Лещенко

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, что на вечеринке в честь дня рождения сестры Игоря Крутого с участием зараженного коронавирусом популярного российского певца и известного болельщика «Динамо» Льва Лещенко соблюдались все меры предосторожности.

Лещенко поздравил именинницу и вскоре уехал, а в числе остальных гостей было много людей со спреями, приводит «Московский комсомолец» слова Кудрявцевой из эфира в программе «Звезды сошлись».

При этом сама телеведущая пока ждет результаты теста на коронавирус. Она самоизолировалась в своей квартире.

В настоящий момент Лещенко продолжает находиться в медицинском центре в Коммунарке, но уже не в реанимации (там он находился на кислородной поддержке), а в обычной палате. Он был госпитализирован 24 марта, а позже у него подтвержден коронавирус.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.

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