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Кучеров, Миранчук, Медведев, Поветкин и Нагорный номинированы на «Спортсмен года» по версии GQ

09:24
Никита Кучеров с Кубком Стэнли. Фото -
Никита Кучеров с Кубком Стэнли. Фото -
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Журнал GQ назвал номинантов на приз «Спортсмен года» в 2020 году. В список вошли пять претендентов.

Даниил Медведев, теннис: «Первая ракетка России с каждым матчем приближается к званию лучшего теннисиста мира».

Никита Нагорный, гимнастика: «Главной звезде российской гимнастики удалось нарушить гегемонию спортсменов из Азии»

Александр Поветкин, бокс: «За драматический поединок с Диллианом Уайтом и лучший нокаут года, подаривший россиянину титул временного чемпиона мира по версии WBC, а также пояс WBC Diamond».

Алексей Миранчук, футбол: «После голов в ворота «Ювентуса» за главной звездой чемпионата России по футболу устроили охоту лучшие клубы Италии. Алексей, выигравший в России все, выбрал «Аталанту». Лишний раз о его силе говорит то, что «Локомотив» без Миранчука тут же превратился из лидера чемпионата в середняка».

Никита Кучеров, хоккей: «За продолжение победных традиций россиян в НХЛ».

Дополнительная информация:

https://www.gq.ru/awards/moty/2020/sportsman-2020

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