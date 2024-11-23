Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 15:20

Кубок года «Спорт-Экспресс» по мини-футболу среди корпоративных команд: сделайте свой бренд еще известнее!

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

15 декабря в манеже академии «Спартака» имени Ф.Черенкова состоится первый в истории турнир корпоративных команд по мини-футболу Кубок года «Спорт-Экспресс».

Мы подведем итоги 2024-го в честной спортивной борьбе, ведь здоровый образ жизни — это не только адреналин в крови, яркие эмоции, но и залог успеха в любой отрасли.

Кроме того, у участников соревнований появится уникальный шанс попасть на главные площадки «СЭ», который подробно осветит соревнования. Не упустите возможность сделать бренд вашей компании еще более узнаваемым — ведь у издания федеральный охват.

Заявочная кампания подходит к концу — для участников осталось всего два места. Не тяните с регистрацией — как и на поле, тут все решает скорость.

Зарегистрироваться на Кубок года «Спорт-Экспресс» и узнать более подробную информацию о турнире можно через компанию-устроителя соревнований «Бизнес Спорт», контактные данные: Верина Юлия +7 (977) 258-58-58, e-mail: verina@bsport.ru.

Реклама, ООО «Бизнес Спорт», ИНН 7743784598 ОГРН 1107746502412,
Адрес: 125130, город Москва, Старопетровский проезд, д. 1, помещ. 9/1
0+

 

Читайте также
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
24 ноября — День матери в России: история и традиции семейного праздника
Даку забил больше, чем за всю осень, Дзюба даже не смог отдать голевую передачу. Что случилось в матче «Рубин» - «Акрон»
Экс-менеджер Величкин рассказал, почему 10 лет не здоровался с тренером Разиным
Врач назвала провоцирующие возникновение подагры продукты
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Журналист «СЭ» Тимур Ганеев — лауреат премии «Энергия побед»!

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости