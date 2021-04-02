Кто выйдет в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России? Дай прогноз и получи шанс выиграть iPhone 12 Pro!
12:45
Хочешь выиграть двенадцатый айфон, эйрподс про, билеты на футбол — и заодно получить фрибеты на ставки от БЕТСИТИ? Участвуй в спецпроекте «Путь к финалу» от «СЭ» и партнеров — угадай исходы четвертьфинальных матчей БЕТСИТИ Кубка России и получи шанс выиграть призы.
«Ахмат» или «Уфа»? «Сочи» или «Локомотив»? «Крылья Советов» или «Динамо»? «Арсенал» или ЦСКА?
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