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Криштиану Роналду предложили создать биткоин-коллекцию

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Американский предпринимать Майкл Сейлор предложил нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду создать собственную биткоин-коллекцию.

Предложение Сейлора стало ответом на пост футболиста в социальных сетях, в котором тот продемонстрировал новые часы. Роналду пока не отреагировал на предложение биткоин-максималиста, о чем сообщает Cryptonica.News.

В текущем сезоне 39-летний португалец провел 9 матчей за «Аль-Наср», в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Источник: Cryptonica.News.
Криштиану Роналду
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