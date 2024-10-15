Криштиану Роналду предложили создать биткоин-коллекцию

Американский предпринимать Майкл Сейлор предложил нападающему сборной Португалии Криштиану Роналду создать собственную биткоин-коллекцию.

Предложение Сейлора стало ответом на пост футболиста в социальных сетях, в котором тот продемонстрировал новые часы. Роналду пока не отреагировал на предложение биткоин-максималиста, о чем сообщает Cryptonica.News.

В текущем сезоне 39-летний португалец провел 9 матчей за «Аль-Наср», в которых забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.