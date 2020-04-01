За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах. Зафиксировано семь летальных исходов, полностью выздоровели 69 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (267), Республике Коми (32), Санкт-Петербурге (27), Московской области (15) и Саратовской области (11). Впервые диагнозы о COVID-19 поставлены в Курской области (3) и Северной Осетии (2).

По данным Роспотребнадзора на день 1 апреля, в России всего зарегистрировано 2777 случаев коронавируса в 75 регионах. За весь период зафиксировано 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (1880), Московской области (134) и Санкт-Петербурге (125).