Коронавирус в России: статистика Роспотребнадзора на 5 апреля

Роспотребнадзор опубликовал информацию об организованом комплексе противоэпидемических и профилактических мероприятий, которые проводятся в связи с распространением коронавируса.

Сообщается, что во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

— По данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5389 случаев COVID-19 в 79 регионах. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893).

Проведено более 697 тысяч лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

— Тестирование, разработанное учеными Центрального НИИ Эпидемиологии и позволяющее выявить коронавирусную инфекцию на ранних стадиях, будет использоваться в Центре молекулярной диагностики Роспотребнадзора.

В целях безопасности процедура будет проходить на дому. Специалист приедет к заказчику и проинструктирует его, как самостоятельно взять мазок и заберет материал на исследование. Услуга будет оказываться на платной основе и пока будет доступна только жителям Москвы и Московской области.

— В период с 31.12.2019 по состоянию на 04.04.2020 досмотрено 5 067 614 человек, за этот период выявлено 553 человека с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

— Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 401 808 человек, по состоянию на 04.04.2020 под контролем остаются 198 124 человека.

— Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 414 обсерваторов на 28 376 мест, из них развернуто 196 обсерваторов на 16 830 мест, где размещено 2 642 человек.

— В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

— В целях полной оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

— Роспотребнадзором в целях организации и проведения противоэпидемических мер суммарно издано более 220 нормативных, методических и рекомендательных документов.