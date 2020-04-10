Коронавирус в России: статистика на 10 апреля

По данным Роспотребнадзора на 9 апреля во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проверены на коронавирус 5 099 414 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за из неблагополучных регионов лиц, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 464 157 человек, по состоянию на 9 апреля под контролем остаются 162 729 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 423 обсерваторов на 31 027 мест, из них развернуто 207 обсерваторов на 18 083 места, где размещено 2 943 человека.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса. По состоянию на 9 апреля проведено 1 092 811 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.