Коронавирус в России: главное на утро 8 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 8 мая, в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

— Все промышленные предприятия Москвы обязаны в период до 31 мая протестировать на коронавирус не менее 10% своих сотрудников.

— Режим «самоизоляции» в Москве и Подмосковье продлили до 31 мая.

— Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч человек, заявил мэр города Сергей Собянин.

— Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.

— Мэр Москвы с 12 мая ввел обязательное ношение масок и перчаток в столичном транспорте, общестенных и рабочих местах.

— Власти Москвы начнут штрафовать за нарушения масочного режима на рабочих местах, с проверкой будет выходить Роспотребнадзор и контролирующие организации.

— Масочный режим введут с 10 мая в 29 населенных пунктах семи районов Ленинградской области в транспорте, магазинах и других закрытых общественных местах.