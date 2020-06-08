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Коронавирус в России: главное на утро 8 июня

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

— График поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Москве до 1 июля может быть объявлен в понедельник, основная масса ограничений будет снята, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Якутия начнет снимать ограничительные меры по коронавирусу после 14 июня в случае продолжения спада заболеваемости.

— Режим самоизоляции в Калмыкии продлен на две недели, при этом регион переходит на второй этап снятия ограничений.

— Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал указ о продлении режима повышенной готовности в регионе до 23 июня.

— Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса.

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