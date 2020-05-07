Коронавирус в России: главное на утро 7 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 7 мая, в России зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

— Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.

— Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным.

— Российский ВВП может снизиться на 1,5- 2% в годовом выражении по итогам одного нерабочего месяца на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса.

— Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложение Росприроднадзора по региону о введении масочного режима.

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что работа заведений общественного питания в столице возобновится в последнюю очередь.