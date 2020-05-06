Коронавирус в России: главное на утро 6 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

— Роспотребнадзор сообщил, что низкие по сравнению с другими странами показатели смертности от коронавируса объясняются ранней диагностикой и выявлением заболевания в бессимптомной форме.

— В семи районах Ленинградской области вводится обязательных масочный режим. Речь о Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах.

— В Карачаево-Черкесии развернут четвертый госпиталь для больных коронавирусом. Он будет полностью готов к 10 мая.

— В Бурятии ослабят ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, после майских праздников. В первую очередь, это коснется сферы бытовых услуг, торговли непродовольственными товарами и одеждой.

— Российские предприятия справились с наращиванием производства масок за два месяца, теперь усилия будут направлены на создание костюмов для инфекционистов.

— В Москве скончались еще 50 пациентов с коронавирусом.

— В Москве провели более 1 миллиона тестов на коронавирус, об этом сообщила заместитель мэра столицы, Анастасия Ракова.