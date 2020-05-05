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Коронавирус в России: главное на утро 5 мая

08:40
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.

— Первый случай смерти пациента с COVID-19 зарегистрирован в Еврейской автономной области.

— Решения о смягчении и частичной отмене ограничительных мер в Ленобласти будут приняты по итогам анализа заболеваемости коронавирусной инфекцией в районах области после майских праздников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— Полиция проверяет размещенную в интернете видеозапись, на которой блогеры жарят шашлыки на Сенной площади в Петербурге.

— Запрет на проведение массовых мероприятий будет отменен в России в последнюю очередь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Власти Курганской области раздадут семенной картофель жителям, потерявшим доход во время пандемии.

—  Торговые центры в Приморье начнут поэтапно открывать, соблюдение масочного режима внутри будет контролироваться с помощью видеонаблюдения.

— Власти Пермского края разрешат парикмахерским и салонам красоты возобновить работу в условиях самоизоляции при соблюдении некоторых правил, заведения планируют открыть не позднее 11 мая.

— Полиция Ингушетии проводит проверку по фактам, изложенным в видеообращении главного врача республиканской больницы, об угрозах и оскорблениях медиков, которые лечат больных с коронавирусом.

— Количество обращений о домашнем насилии, по данным некоторых НКО, выросло в период пандемии в 2,5 раза.

—  Продажи одежды в РФ в апреле к февралю рухнули на 90%, в Москве — на 76%.

— Россия доставит в страны Африки лабораторные материалы и тест-системы для диагностики коронавируса.

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