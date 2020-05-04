Коронавирус в России: главное на утро 4 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 280 летальных исходов, выздоровели 16 639 человек.

— Вторую волну заболеваемости коронавирусом нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил о правилах ношения медицинских масок. По его словам, одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. При расчете времени эффективности маски нужно учитывать ее разновидность. При этом он отметил, что для защиты можно в том числе использовать марлевые маски, которые следует каждые два часа проглаживать утюгом, что значительно снизит расход материала.

— Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил протоиерея Владимира Чувикина от управления Патриаршим подворьем Николо-Перервинского монастыря Москвы за нарушение порядка богослужений в Страстную седмицу и Пасху.

— Полиция в Челябинске усилила работу и активнее проверяет машины в городе и на его въезде, так как индекс самоизоляции жителей на выходных оказался крайне низким.

— Ученые российской атомной отрасли хотят провести доклинические исследования разработанного ими перспективного радиофармацевтического препарата, необходимого для диагностики состояния легких при тяжелых патологиях, в том числе наблюдаемых на фоне коронавирусной инфекции.