Коронавирус в России: главное на утро 30 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

— Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну.

— Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил усилить меры контроля за передвижением населения, так как многие жители республики не соблюдают режим изоляции.

— В Москве цифровые пропуска для поездок на работу на транспорте будут действительны до 4 мая, их придется продлевать. Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.

— Патруль для контроля режима самоизоляции усилят на майские праздники в Подмосковье.

— Правительство Саратовской области продлило режим ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции до 11 мая включительно, а также ввело обязательный масочный режим в общественных местах.

— Пик распространения коронавирусной инфекции в России может наступить в середине мая. Таким мнением поделился директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин.