Коронавирус в России: главное на утро 3 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 222 летальных исхода, выздоровели 15 013 человек.

— Власти Северной Осетии начали разработку программы по выходу из режима самоизоляции.

— Власти Сочи не советуют отелям открывать бронь с 1 июня до стабилизации обстановки с коронавирусом, так как запрет может быть продлен, сообщает администрация города.

— Более 30 пассажиров, которые пытались проехать в общественном транспорте без цифрового пропуска, выявлено в Подмосковье за два дня.

— Власти Магаданской области внедрят уникальную платформу оздоровительных онлайн-лагерей, модель получила одобрение министерства просвещения России.

— Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смягчение мер против коронавируса может произойти к середине мая, если снизится нагрузка на здравоохранение и у Москвы появится запас прочности для того, чтобы оказывать людям качественную медицинскую помощь.