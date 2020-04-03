Коронавирус в России: главное на утро 3 апреля

Общее количество людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией, в России достигло 3548 в 76 регионах. Зафиксировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 человек. Отметим, что накануне Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля, а региональные власти были наделены дополнительными полномочиями по введению на территории субъектов РФ мер борьбы с распространением коронавируса.

В Чечне властями был введен комендантский час с 20.00 до 8.00.

В Забайкалье было принято решение запретить продажу алкоголя в рамках режима изоляции.

Челябинская область закрыла въезд автомобилей из других регионов.

В Нижегородской области за соблюдением режима изоляции жителями будут следить с помощью QR-кодов.

Российские власти рассматривают два сценария проведения парада Победы — без зрителей или осенью, сообщает Telegram-канал «Взаперти. Хроники коронавируса».