Коронавирус в России: главное на утро 26 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 26 апреля, в России зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 681 летальный исход, выздоровели 6 250 человек.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 39 509 человек. В тройку самых неблагоприятных регионов также входят Московская область (8 494) и Санкт-Петербург (2 926).

— В Петербурге впервые зафиксирована смерть врача после заражения коронавирусом. В Ставропольском крае также умер врач, лечивший зараженных.

— Ростуризм предложил дать медикам туристические льготы и скидки после окончания пандемии.

— В трех регионах Поволжья смягчили режим самоизоляции.

— Дивеевский монастырь закрыт на карантин, а въезд в село Дивеево ограничен после того, как коронавирус обнаружили у нескольких десятков монахинь.

— Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев продлил режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса до 4 мая.