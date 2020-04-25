Коронавирус в России: главное на утро 25 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 25 апреля, в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5 568 человек.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 36 897 человек. В тройку самых неблагоприятных регионов также входят Московская область (7 889) и Санкт-Петербург (2 711).

— В течение недели президент РФ Владимир Путин объявит, нужно ли россиянам ожидать продления режима самоизоляции.

— Собянин попросил правительство направить студентов-медиков старших курсов на практику в коронавирусные стационары.

— Всем медицинским работникам Москвы будут проводить экспресс-тесты на наличие иммунитета к коронавирусу.

— Роспотребнадзор подготовил для салонов красоты, химчисток, прачечных, непродовольственных магазинов и автомастерских список мер безопасности, соблюдая которые, они смогут возобновить «работу в ближайшие дни».

— В Калининградской области с 29 апреля отменят режим изоляции для большей части населения, за исключением людей пожилого возраста.

— Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

Так, для борьбы с заболеванием рекомендованы шесть препаратов: интерферон альфа-2b (только в случаях поражения верхних дыхательных путей), умифеновир, осельтамивир, гидроксихлорохин (до лечения обязательна ЭКГ, далее — мониторинг ЭКГ, имеется ряд ограничений), лопинавир или ритонавир, а также тоцилизумаб.