Коронавирус в России: главное на утро 24 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 24 апреля, в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровели 4 891 человек.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 33 940 человек. В тройку самых неблагоприятных регионов также входят Московская область (7 278) и Санкт-Петербург (2 458).

— В одном из корпусов городской больницы Златоуста Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом из-за ошибки при оказании медицинской помощи одному из пациентов.

— Единственный человек, у которого был выявлен коронавирус в Ненецком округе, сдал два отрицательных теста и был выписан домой, больше случаев COVID-19 в регионе не зарегистрировано.

— Власти Свердловской области введут пропускной режим на майские праздники.

— Карантин и режим изоляции в России не продлятся дольше июня, сообщил «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к оперштабу.

— Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.

— В Москве будут штрафовать за несоблюдение дистанции в 1,5 метра в общественном транспорте. Размер штрафа составляет пять тысяч рублей.

— Власти Москвы уделят повышенное внимание водителям автомобилей с иностранными номерами и из других регионов, чтобы снизить вероятность распространения нового типа коронавируса.

— Оперштаб Пермского края принял решение отправлять на карантин приезжающих в Пермь из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга для сдерживания распространения COVID-19.