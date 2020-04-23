Коронавирус в России: главное на утро 23 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 23 апреля, в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человека.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 31 981 человека. В тройку самых неблагоприятных регионов также входят Московская область (6 590) и Санкт-Петербург (2 267).

— Главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико предложил продлить до окончания майских праздников ограничения, наложенные в стране в связи с борьбой с распространением коронавируса.

— В Санкт-Петербурге за соблюдением режима самоизоляции будут наблюдать с помощью беспилотников. Они будут оборудованы камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука.

— Власти Воронежской области направят около 1,6 миллиарда рублей на оснащение больниц, которые будут задействованы для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, также более 450 миллионов рублей будет направлено на стимулирующие выплаты медикам.

— Ингушетия вышла на пик по числу зараженных коронавирусом, в регионе считают, что через две недели начнется спад. В Республике 397 зараженных, за весь период скончались 13 человек. В данный момент ежедневно фиксируется более 40 случаев заражения.

— На Урал самолетами доставят еще 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 110 тысяч тестов на коронавирус.

— Подстанция скорой помощи в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников.

— Пятая масштабная дезинфекция улиц и дорог Москвы будет проведена 24 апреля.

— Коронавирус подтвердился у 17 человек в закрытом на карантин наркодиспансере Читы.