Коронавирус в России: главное на утро 22 апреля
По данным Роспотребнадзора на утро 22 апреля, в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3 873 человека.
Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 29 433 человека. В тройку самых неблагоприятных регионов также входят Московская область (5 959) и Санкт-Петербург (1 973).
— С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Пассажиры общественного транспорта должны включить номера электронных транспортных карт в свои цифровые пропуска не менее чем за 5 часов до поездки, иначе проезд будет невозможен.
— Во Владивостокской клинической больнице №2 обнаружен крупный очаг заболевания коронавирусом. Заражение выявлено у 42 человек, 17 из них — сотрудники учреждения.
— Еще 28 человек с коронавирусом скончались в Москве, большинство из них имели сопутствующие заболевания. Общее число погибших в столице выросло до 261 человека.
— С 22 апреля жители Подмосковья, проживающие вместе с заразившимися коронавирусом, смогут выходить из дома до ближайшего магазина, выносить мусор или выгуливать домашних животных, сообщается в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
— Власти Подмосковья не исключают продления режима самоизоляции на период майских праздников.
— 21 апреля камеры в Москве зафиксировали 250 тысяч автомобилистов, передвигающихся без цифровых пропусков.
— Выпускники 9-х классов будут писать ОГЭ в своих школах.
— Администрация Ленинградской области перешла на удаленный режим работы в связи с тем, что ряд чиновников региона заразился коронавирусом.
— В Хакасии скончался первый пациент с коронавирусом.