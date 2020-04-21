Коронавирус в России: главное на утро 21 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 21 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 405 летальных исхода, выздоровели 4 268 человек.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Москве — 26 350 человек. В тройку самых небалгопритяных регионов также входят Московская область (5 241) и Санкт-Петербург (1 846).

— Московские следователи завели уголовное дело из-за фейковой новости о том, что из больницы в Крылатском по ночам массово вывозят трупы умерших от коронавируса.

— Верховный суд первым в России станет рассматривать дела по интернету, участники заседаний также смогут участвовать в процессе из дома.

— Министерство обороны отправило на карантин военнослужащих парадных расчетов после подготовки к мероприятиям в честь 75-летней годовщины Победы.

— Правительство выделит «Аэрофлоту» 300 млн рублей для сохранения доступных перелетов из Москвы в Калининград.

— В Екатеринбурге у 78 врачей и пациентов городской больницы № 1 обнаружили коронавирус.

— Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Москвы умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

— Администрация Хабаровского края с 22 апреля введет режим, обязывающий жителей посещать любые общественные места только в масках.

— В Москве на базе НИИ оториноларингологии им. Свержевского будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онко-заболеваниями.

— Пульмонолог, терапевт, профессор, заслуженный врач России Александр Карабиненко заявил об отсутствии уверенности в том, что страна быстро справится с коронавирусной инфекцией. Эксперт предположил, что эпидемия может продлиться до конца лета.