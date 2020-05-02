Коронавирус в России: главное на утро 2 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По последним данным Роспотребнадзора, в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

— Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев продлил режим самоизоляции до 11 мая.

— Перелом в развитии эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Петербурге придется на майские праздники, и именно в этот период необходимо строго соблюдать установленные ограничения, считает губернатор Александр Беглов.

— Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.

— У главы Минстроя Владимира Якушева нашли коронавирус, его госпитализировали. Заместитель министра Дмитрий Волков тоже заболел COVID-19.

— У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.