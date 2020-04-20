Коронавирус в России: главное на утро 19 апреля

По данным Роспотребнадзора на день 19 апреля, в России зарегистрированы 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 361 летальный исход, выздоровел 3291 человек.

— По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в 43 процентах выявленных за сутки случаев у заразившихся коронавирусом нет симптомов.

— Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами COVID-19 из расчета 1250 рублей за каждые 150 миллилитров плазмы, за 600 миллилитров — 5 000 рублей.

— Полиция города Шахты ищет пациента с коронавирусом, который покинул больницу в Ростовской области.

— В Апатитах закрыли поликлинику в связи с тем, что у медработников подтвердилось заражение коронавирусом.

— В Новосибирской области число зараженных превысило 100 человек.

— У заместителя главы Нижегородской области Игоря Носова выявили коронавирус.

— В Архангельске зафиксировали вспышку коронавируса в психиатрической больнице, подтвердилось более 50 случаев заражения.