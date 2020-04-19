Коронавирус в России: главное на утро 19 апреля

По данным Роспотребнадзора, на утро 19 апреля выявлено 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3 057 человек.

— С 22 апреля в Москве вступают изменения в пропускной системе. Со следующей среды проезд в городском транспорте возможент только при наличии зарегистрированной на официальном сайте мэра Москвы электронной транспортной карты. Для поездок на личном автомобиле номер средства также необходимо будет зарегистрировать. Для волонтеров был введен новый вид пропусков. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений должны зарегистрировать номера своих личных или служебных машин.

— В Москве и Подмосковье приостановили использование каршеринга до 1 мая.

— Городская больница №40 Санкт-Петербурга развернула 130 коек для больных коронавирусом.

— В Башкирии шесть человек из медицинского персонала сбежали из больницы, не дождавшись результатов анализов на коронавирус.

— Власти Москвы аннулировали 554 цифровых пропуска у горожан, зараженных коронавирусом или тех, кто живет с заболевшими и обязан соблюдать режим самоизоляции.

— Минздрав не нашел противопоказаний для применения незарегистрированного в России препарата для лечения коронавируса, который передал Китай. Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии бесплатно передать организациям, где лечат зараженных инфекцией, почти 70 тысяч упаковок китайских таблеток с гидроксихлорохином.

— Более 50 пациентов и сотрудников Архангельской государственной клинической психиатрической больницы заразились коронавирусом.