Коронавирус в России: главное на утро 18 апреля

По данным Роспотребнадзора, на утро 18 апреля выявлено 32 008 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 273 человека умерли, 2590 выздоровели.

— В мэрии Москвы предсказали пик заболеваемости коронавирусом в ближайшие две — три недели.

— Госдума приняла закон, смягчающий требования к госзакупкам в 2020 году из-за коронавирусной инфекции.

— У 31 из 155 находящихся в Москве воспитанников Нахимовского училища обнаружили коронавирус.

— Власти Карелии ограничат въезд на территорию республики.

— Москвичи, идущие пешком в аптеку, магазин или на прогулку с собакой, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в письменной форме.

— Семь человек сбежали из закрытой на карантин Республиканской больницы имени Куватова в Уфе, не дождавшись результатов повторных анализов на коронавирус, шесть из них принудительно помещены в клинику. Они являются сотрудниками клиники.

— Два сотрудника предприятий космической промышленности, заболевшие коронавирусной инфекцией, умерли в больницах. Им было 62 и 68 лет. Общее число зараженных сотрудников предприятий космической отрасли составило 42 человека, четверо выздоровели.