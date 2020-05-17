Коронавирус в России: главное на утро 17 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России выявлено 272 043 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 537 летальных исходов, выздоровели 63 166 человек.

— Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень летальности в России от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем по миру в целом.

— Пригородное железнодорожное сообщение восстанавливается в Крыму с 18 мая, ограничения по коронавирусу снимаются.

— Муфтият Дагестана оплатил долги малоимущих жителей во многих городах и районах республики, скопившиеся в местных продуктовых магазинах в период самоизоляции.

— В Дагестане акушера-гинеколога из Левашинской районной больницы Айшат Нажмудинову вызвали в прокуратуру после того, как она пожаловалась на нехватку медицинского персонала и средств защиты для борьбы с коронавирусом.

— В Чечне более 50 врачей заразились коронавирусом, одна из медработниц умерла.

— Во Владимирской области СК по городу Александров начал проверку после того, как медсестра районной больницы Ольга Овинникова получила химический ожог лица, воспользовавшись маской, выданной ей на работе.

— Правительство выделило 22,4 млрд рублей на майские выплаты врачам, которые работают с заразившимися коронавирусом.

— В кубанском Армавире уволят главного врача городской больницы из-за жалоб персонала на отсутствие выплат, которые полагаются за работу с заразившимися коронавирусом.

— Власти Севастополя, Астраханской области и Республики Карелия объявили о постепенном снятии ограничении из-за распространения коронавируса.