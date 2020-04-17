Коронавирус в России: главное на утро 17 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 17 апреля, в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2 304 человека.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (16 146 человек), Московской области (3 054) и Санкт-Петербурге (1 083).

За последние сутки в России было зафиксировано 3448 случаев заболевания коронавирусом в 78 регионах.

— Все случаи ОРВИ в Москве будут рассматривать как подозрение на коронавирус. Пациенты будут получать предписание об обязательной самоизоляции.

— Парад 9 мая и все праздничные мероприятия в честь Дня Победы будут перенесены. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

— Власти Москвы выделят от 20 до 30 миллиардов рублей для дополнительного субсидирования малого и среднего бизнеса.

— Пропускная система в столице сократила транспортный поток на 575 000 человек за сутки.

— Правительство Российской Федерации выделит регионам 48 миллиардов рублей для выплат медикам, борющимся с коронавирусом.

— Десять крупных больниц Башкирии частично или полностью закрыты на карантин в связи с обнаружением зараженных коронавирусом.

— В Пятигорске введен режим карантина в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

— Правительство России поручило использовать и распределять незарегистрированный китайский препарат «Гидроксилхлорохин» для лечения коронавируса.