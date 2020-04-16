Коронавирус в России: главное на утро 16 апреля

По данным Роспотребнадзора на утро 16 апреля, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1 986 человека.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (14 776 человек), Московской области (2 587) и Санкт-Петербурге (929).

За последние сутки в России было зафиксировано 3388 случаев заболевания коронавирусом в 65 регионах.

— Станции московского метро утром 16 апреля работают без затруднений.

— Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил временный порядок распределения в России тест-систем для определения COVID-19, который будет действовать до 1 января 2021 года.

— Проработан перевод проверки пропусков на транспорте полностью в автоматический режим.

— 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возможности вернуться на родину, 27 тысяч запросили материальную помощь.

— 2000 протоколов о нарушении москвичами самоизоляции составлено во вторник, всего их выписано более 9 тысяч.

— Гендиректор ВОЗ заявил, что клинические испытания проходят три вакцины от коронавируса, ещё 70 в разработке.

— За неделю с 9 апреля более 180 тысяч россиян подали электронные заявления о признании их безработными.