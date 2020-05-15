Коронавирус в России: главное на утро 15 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По данным Роспотребнадзора, в России на утро 15 мая выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

— Массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу стартует в Москве в пятницу.

— Частная лаборатория «Инвитро» 18 мая начнет делать тесты на антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции COVID-19, в пяти городах России, в дальнейшем география будет расширена.

— Роспатент в апреле получил три заявки на изобретения вакцин против коронавируса, две из них отечественные.

— Правительство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний.

— Роспотребнадзор будет тестировать российских водителей на коронавирус перед пересечением границы с КНР в пункте пропуска «Пограничный» в Приморье, где скопилась очередь из сотен грузовиков.

— Магазины вправе не обслуживать покупателей без средств индивидуальной защиты в регионах, где введен масочный режим.

— Мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о готовности столицы ко второму этапу снятия ограничений, сообщил, что нужно еще неделю-другую пожить в существующем режиме, посмотреть, как аукнутся майские праздники и возобновление работы ряда предприятий и строек.

— Власти Москвы отменили штрафы водителям, которые ошиблись при привязке номера машины к цифровому пропуску.