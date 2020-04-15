Коронавирус в России: главное на утро 15 апреля

По данным Роспотребнадзора 15 апреля 2020 года на 8:40 по московскому времени, в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (13 002 человек), Московской области (2 315) и Санкт-Петербурге (799).

— В Москве и Московской области начал действовать пропускной режим.

— Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса.

— В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших — пациенты от 48 до 86 лет.

— В Ульяновской и Новосибирской областях зафиксированы первые летальные случаи среди пациентов с коронавирусом.

— За сутки в Подмосковье составили более 100 протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции.

— Тест на антитела к коронавирусу будет доступен в российских лабораториях в течение десяти дней.

— Минздрав Дагестана закупил первые прозрачные биобоксы для перевозки пациентов с коронавирусом.

— Власти Якутии с 15 апреля приостановят межрайонное движение такси и автобусов, межрайонное движение такси и автобусов, межрегиональные перевозки не отменяются.