Коронавирус в России: главное на утро 14 апреля

По данным Роспотребнадзора 14 апреля 2020 года на 8:40 по московскому времени, в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровел 1 470 человек.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (11 513 человек), Московской области (1 855) и Санкт-Петербурге (678).

— Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить 50 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам.

— Госавтоинспекция приостановила прием экзаменов на права из-за ситуации с коронавирусом.

— Минздрав рекомендовал медикам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус.

— Около 1 млн цифровых пропусков выдали в первый день работы системы в Москве .

— В Чечне ввели пропускной режим с запретом всем без исключения выходить из дома или совершать поездки в воскресенье.

— Тестирование на наличие антител к коронавирусу запустят в Москве с 14 апреля.

— В России разработали препарат для лечения коронавируса, клинические испытания начнутся через 10-12 дней, сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

— Власти Саратовской области из-за угрозы распространения коронавируса будут выявлять прибывших из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга и устанавливать за ними медицинское наблюдение.

— Жительница Марий Эл оштрафована на 15 тысяч рублей за размещение фейка о коронавирусе.