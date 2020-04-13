Коронавирус в России: главное на утро 13 апреля
По данным Роспотребнадзора 13 апреля 2020 года на 8:40 по московскому времени, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.
Больше всего заболевших насчитывается в Москве (10 158 человек), Московской области (1360) и Санкт-Петербурге (557).
— На въездах в Москву ограничили движение, несколько полос перекрыты на всех въездах в столицу.
— В Петербурге роддом № 10 на улице Тамбасова закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у одной из рожениц.
— Решение Роспотребнадзора Коми об ограничении посещения храмов прихожанами из-за коронавируса будет обжаловано в суде.
— Московские поликлиники, оснащенные кабинетами компьютерной томографии, начали отказывать в записи из-за того, что будут работать исключительно для пациентов с подозрением на коронавирус.
— В Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов заподозрили коронавирус у 86 человек. Власти закрыли город, проводится тотальная дезинфекция, на въездах блокпосты.
— Среди пациентов и персонала клиники им. Пирогова СПбГУ выявлены 12 человек с подозрением на коронавирус.
— Глава Якутии Айсен Николаев ввел в городе Алдан на юге республики полный карантин в связи с распространением коронавируса.
— Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян.
— . Московские муниципальные депутаты подали иск в Мосгорсуд о признании противоречащей КоАП статьи в московском кодексе о штрафах за нарушение «режима повышенной готовности».