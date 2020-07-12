Коронавирус в России: главное на утро 12 июля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 720 547 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 205 летальных исходов, выздоровели 497 446 человек.

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— В России провели свыше 23 миллионов тестов на COVID-19.

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— Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал Китай самой безопасной страной для путешествий.