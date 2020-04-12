Коронавирус в России: главное на утро 12 апреля

По данным Роспотребнадзора 11 апреля 2020 года на 11:30 по московскому времени, в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (8 852), Московской области (1082) и Санкт-Петербурге (488).

— Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что при наиболее благоприятном развитии событий, эпидемия может закончиться в июне этого года.

— Мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте объявил о введении цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Их использование будет обязательным с 15 апреля. Пешком можно ходить без пропусков, но при соблюдении установленных правил.

— 12 апреля городские службы Москвы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавируса.

— На въездах в Москву появились наряды автоинспекции. Они будут контролировать передвижение транспорта и уточнять причину въезда в столицу.

— Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, скончался в больнице.

— В России к борьбе с коронавирусной инфекцией подключат беспилотники. Первые испытания пройдут на аэродроме Орловка в Тверской области.