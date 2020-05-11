Коронавирус в России: главное на утро 11 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 11 мая, в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

— Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в стране стабилизируются.

— В Татарстане с 12 мая перестанет быть обязательным условием получение пропусков для выхода из дома в режиме самоизоляции.

— Большинство ограничений из-за коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе сохранится до конца мая, однако со вторника снимаются запреты, связанные с пребыванием на улице.

— Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил главе Минпромторга Денису Мантурову продавать защитные маски, перчатки и санитайзеры по талонам: такая мера, считает парламентарий, снизит стоимость этих товаров.

— Спад заболеваемости коронавирусом в Московской области ожидается в июне, до конца мая прирост инфицированных будет держаться примерно на одном уровне, рассказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.

— Женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, прилетевшая из Москвы в Сочи, сбежала из больницы и находится в розыске.

— Жительнице Ульяновска, пришедшей в отдел полиции с заявлением на бывшего мужа, выписали протокол за отсутствие маски после многократных предупреждений и неоднократного отказа женщины ее надеть, хотя с ее слов, маска у нее была.