Коронавирус в России: главное на утро 11 апреля

По данным Роспотребнадзора на 11 апреля 2020 года на 9:00 по московскому времени, в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (7 822), Московской области (930) и Санкт-Петербурге (408).

— Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с 13 апреля в столице России будет введен пропускной режим.

— На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим, — сказал Собянин. — На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно.

Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

— Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что вводит пропускной режим на территории Подмосковья с 13 апреля.

— В Москве скончались 8 пациентов с коронавирусом. Среди умерших — пациенты от 39 до 844 лет. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, среди них — гипертония, ХОБЛ, атеросклероз, пиелонефирит. У 39-летнего пациента наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отек головного мозга. Трое из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

— Российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что эпидемия коронавируса в России по оптимистичным прогнозам закончится не ранее начала июня.

— С 13 апреля в Москве для медработников будет отменена плата за парковку.

— Глава Минздрава Республики Коми ушел в отставку. На 9:00 по московскому времени 11 апреля в республике 208 подтвержденных случаев заражения.

— Федеральное медико-биологическое агентство сообщило о разработке специального теста, который способен выявить наличие коронавируса в течение 15-20 минут. Глава ФМБА Вероника Скворцова также сообщила, что вакцину от инфекции можно ожидать к концу нынешнего года.

— Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 18 апреля.

— В Курганской области с 11 апреля вводится пропускной режим, для граждан допускается не более двух выходов из дома в сутки продолжительностью до одного часа.