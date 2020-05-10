Коронавирус в России: главное на утро 10 мая

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией в России.

По последним данным Роспотребнадзора на утро 10 мая, в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

— Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая.

— Действие ограничительных мер в связи с угрозой коронавируса продлено в Северной Осетии до 31 мая, также введен масочный режим.

— Проверку автотранспорта на фоне коронавируса усилят во Владивостоке, город лидирует в Приморье по числу заболевших COVID-19.

— Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений.

— Открытие образовательных учреждений после введенных из-за коронавируса мер произойдет на втором и третьем этапе ослабления ограничений. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.