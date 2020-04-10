Коронавирус в России: главное на утро 10 апреля

По данным Роспотребнадзора 10 апреля 2020 года на 08:40 по московскому времени, в России выявлено 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Больше всего заболевших насчитывается в Москве (6 689 человек), Московской области (748) и Санкт-Петербурге (373).

— Режим полной самоизоляции населения в Севастополе продлевается до 19 апреля включительно.

— Жители Мурманской области даже в условиях коронавируса в случае необходимости могут уехать в отпуск в другие регионы, однако для этого необходим подтверждающий документ от работодателя, говорится в разъяснительном документе областного правительства.

— Совет Федерации соберется 17 апреля на заседание для рассмотрения законов о поддержке граждан и бизнеса в ситуации, связанной с коронавирусом.

— Учебный год в 1-8 классах досрочно завершается в школах ряда регионов в соответствии с рекомендациями, которые дало министерство просвещения.

— Выпускники школ, которым уже исполнилось 18 лет, не будут призываться в армию этой весной.

— Срок признания безработным и начала выплаты пособия гражданам в Москве сокращен с 10 до 2 дней. Право на выплату пособия по безработице с региональной компенсационной доплатой в максимальном размере имеют москвичи, трудившиеся в первые месяцы 2020 года и недавно потерявшие работу.

— Столичное управление Роспотребнадзора предупредило москвичей о мошенниках, которые, представляясь сотрудниками санитарной службы, угрожают административными мерами за отказ покупать брошюры о профилактике коронавируса.

— Столичные кладбища временно закроют для посещений из-за коронавируса, за исключением необходимости оформления услуг по погребению и участия в похоронах.

— В Русской православной церкви считают разумным решение властей запретить посещение кладбищ в пасхальные дни.

— Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса. Хлорид натрия предлагается использовать для создания изотонического раствора, которым можно орошать слизистую оболочку носа.