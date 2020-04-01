Коронавирус в России. Главное на 1 апреля

Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации с коронавирусом в России на 1 апреля.

Сообщается, что во всех пунктах пропуска через границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизного оборудования. В период с 31 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года было досмотрено 5 333 342 человека, было выявлено 540 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях был проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Под медицинским наблюдением в общей сложности находилось 341 352 человека, по состоянию на 31 марта под контролем остаются 215 151 человек. Также, по состоянию на 31 марта было проведено 536 669 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможности изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 338 обсерваторов на 23 945 мест, из них развернуто 164 обсерватора на 12 780 мест, фактически размещено 1305 человек, в резерве находятся 174 обсерватора.

По последним данным, в России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121.