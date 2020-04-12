В России проверили больше 5 миллионов человек на заболевание коронавирусом

Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах по предотвращению распространения инфекции.

— В период с 31 декабря 2019-го по состоянию на 11 апреля 2020 года досмотрено 5 113 147 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней, — говорится на официальном сайте Роспотребнадзора. — Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 484 130 человек, по состоянию на 11 апреля 2020 -го под контролем остаются 146 972 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 31 489 мест, из них развернуто 212 обсерваторов на 18 553 места, где размещено 3126 человек.

По данным Роспотребнадзора на день 12 апреля, в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.