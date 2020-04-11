Коронавирус в России: данные на 11 апреля

Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах по предотвращению распространения инфекции.

— В период с 31 декабря 2019 года по состоянию на 10 апреля 2020 года досмотрено 5 106 135 человек, за этот период выявлено 557 человек с признаками инфекционных болезней, — говорится на официальном сайте Роспотребнадзора. — Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 475 375 человек, по состоянию на 10.04.2020 под контролем остаются 159 936 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 421 обсерватор на 31389 мест, из них развернуто 211 обсерваторов на 18463 места, где размещено 3092 человека.

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.