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В России за сутки — 500 заболевших коронавирусом

12:05
Статистика по коронавирусу в России на 31 марта: сколько заболело и вылечилось за сутки. Фото ТАСС
Статистика по коронавирусу в России на 31 марта: сколько заболело и вылечилось за сутки. Фото ТАСС
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За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекцией в 24 регионах. Зафиксировано восемь летальных случаев в четырех регионах, полностью выздоровели 55 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зафиксированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (387), Санкт-Петербурге (48), Республике Дагестан (9) и Свердловской области (9). Впервые диагнозы о COVID-19 поставлены в Магаданской и Астраханской областях.

По данным Роспотребнадзора на день 31 марта, в России всего зарегистрировано 2 337 случаев коронавируса в 73 регионах. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Наибольшее количество зараженных — в Москве (1613), Московской области (119) и Санкт-Петербурге (98).

Дополнительная информация:

https://www.rospotrebnadzor.ru/

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