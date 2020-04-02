По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России подтвержден 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, зафиксировано шесть летальных исходов. Впервые диагноз поставлен в Ямало-Ненецком округе.

За сутки по России полностью выздоровели 45 человек. Наибольшее количество заразившихся за последние сутки — в Москве (595), Московской области (43) и Санкт-Петербурге (22).

На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.

Наибольшее количество зараженных за весь период — в Москве (2475), Московской области (177) и Санкт-Петербурге (147).