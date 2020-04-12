За последние сутки в России зафиксировано 2186 новых случаев коронавируса в 52 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Зафиксировано 24 летальных исхода, за сутки по России полностью выздоровели 246 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1306), Московской области (278) и Санкт-Петербурге (69), Мурманской области (61) и Нижегородской области (42).