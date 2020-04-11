В России за сутки — 1667 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 12 летальных исходов, выздоровели 250 человек, сообщает Роспотребнадзор.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1030), Московской области (152) и Санкт-Петербурге (80), Нижегородской области (33) и Брянской области (26).
По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.
Наибольшее количество зараженных за все время — в Москве (8852), Московской области (1082) и Санкт-Петербурге (488).
Дополнительная информация:
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=41.775580%2C38.321550&z=3