За последние сутки в России зафиксировано 1667 новых случаев коронавируса. Зафиксировано 12 летальных исходов, выздоровели 250 человек, сообщает Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса за последние сутки — в Москве (1030), Московской области (152) и Санкт-Петербурге (80), Нижегородской области (33) и Брянской области (26).

По данным Роспотребнадзора на день 11 апреля, в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

Наибольшее количество зараженных за все время — в Москве (8852), Московской области (1082) и Санкт-Петербурге (488).