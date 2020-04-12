Еще 188 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве еще 188 пациентов после прохождения лечения от коронавируса в больницах города, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны сразу 188 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 687 человек», — приводит слова Раковой Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора 11 апреля 2020 года на 11:30 по московскому времени, в России зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.