Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 115 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Количество выздоровевших людей в Москве быстро увеличивается, — заявила она. — За прошедшие стуки в Москве еще 45 человек, с подтвержденным ранее диагнозом «коронавирус», полностью выздоровели и выписались из больницы. Всего на сегодняшний день в Москве насчитывается уже 115 выздоровевших. Надеемся, что эта позитивная тенденция будет усиливаться.

По информации главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в настоящий момент на лечении в учреждении состоит 306 пациентов, из которых с диагнозом пневмония — 209, с подтвержденным СOVID — 153, в отделении реанимации и интенсивной терапии — 20, из которых 7 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, в их числе — четверо с подтвержденным COVID. Также, как сообщается на его страницу в Facebook, за сутки поступило 26, а выписались 35 человек. Ранее стало известно, что он также заражен коронавирусом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 859 796 человек. Умерших — 42 341, выздоровевших — 178 301. В России на данный момент 2337 случаев заражения, 17 человек умерли, выздоровело — 121. По этой причине большинство соревнований в мире, приостановлены или отменены.